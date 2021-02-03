قوات الاحتلال تقتحم خربة حمصة وتفكك الخيام التي جرى بناؤها

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم خربة حمصة الفوقا في منطقة الأغوار.

وقامت قوات الاحتلال بتفكيك الخيم التي تم بناؤها اليوم بعد عملية الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال صباحا.

واستولت قوات الاحتلال على المركبات الموجودة هناك وقامت بمصادرتها وكذلك الاسيجة.

واحتجز جيش الاحتلال رئيس هيئة مكافحة الجدار والاستيطان وليد عساف ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم بإعادة بناء ما هدمه الجيش في حمصة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت اليوم الأربعاء، 20 منشأة بين سكنية وحظائر أغنام لعدة عائلات فلسطينية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، تضاف الى 40 منشأة قد تم هدمها قبل يومين للعائلات ذاتها.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين، إحداها لهيئة مقاومة الجدار، والأخرى للمواطن أيمن غريب.