المقاومة اللبنانية تطلق النار وصاروخ على طائرة مسيرة لجيش الاحتلال

وطن: تضاربت الأنباء حول سقوط طائرة مسيرة في جنوب لبنان ظهر اليوم.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بسماع دوي انفجار في أجواء منطقة الزهراني جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الدوي ناتج كما تبيّن عن انفجار طائرة استطلاع لجيش الاحتلال في أجواء جنوب لبنان، لكن المتحدث باسم جيش الاحتلال قال إن "نيران مضادة للطيران أطلقت باتجاه طائرة يتم التحكم بها عن بعد تابعة للجيش من دون إصابتها".

وكان حزب الله قد أعلن قبل يومين إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال قرب الحدود الجنوبية.

من جانبها قالت وسائل إعلام عبرية إن حزب الله أطلق صاروخا مضادا للطائرات باتجاه طائرة مسيرة كانت تحلق في أجواء جنوب لبنان بعد ظهر اليوم، الأربعاء.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه "قبل وقت قصير تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي اللبنانية باتجاه طائرة بدون طيار خلال طلعة عادية فوق الاراضي اللبنانية. والطائرة لم تُصب واستمرت بمهمتها".