وزيرة الصحة: الفئة الثانية التي ستتلقى لقاح كورونا هم كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة

وطن: واصلت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، في عدد من محافظات الوطن، حيث بدأت بها أمس الثلاثاء، في مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة ، من داخل المستشفى العسكري بنابلس، المخصص لعلاج مرضى كوفد-19، أن مختلف مراكز علاج فايروس كورونا في العديد المحافظات، تشهد اليوم حملة تطعيم للكوادر الصحية العاملة فيها، بدءاً بكوادر العناية المكثفة، حسب بروتوكول التطعيم الذي أعدته وزارة الصحة.

وقالت د. الكيلة، إن بروتوكول التطعيم يقضي بتطعيم الكوادر من حيث الأولوية حسب درجة احتكاكها بالمرضى ومدى خطورة تعرضهم للعدوى، بدءاً بكوادر العناية المكثفة في مراكز علاج كوفد -19 وصولاً لكافة الطواقم العاملة في مختلف مراكز العلاج.

وأضافت الوزيرة أن الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والمصابين بالأمراض المزمنة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن هذه الحملة ستُستكمل مع لقاح سبوتنيك الروسي، حيث ستصل فلسطين 5000 جرعة بعد أيام، إضافة إلى 37 ألف جرعة من مبادرة كوفاكس التي أطلقتها منظمة الصحة والتحالف العالمي من أجل ضمان استفادة دول العالم من اللقاحات ضد جائحة كوفد-19، كما أضافت أن الحكومة اشترت لقاحات استرازينيكا وستصل فلسطين أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وأكدت د. الكيلة على ضرورة التزام جميع المواطنين والكوادر الصحية ( بمن فيهم الذين أخذوا الطعومات ضد فيروس كورونا ) بإجراءات الوقاية، من ارتداء الكمامة والتباعد وتعقيم الأيدي والأسطح.