الوزير غنيم يبحث مع ممثل حكومة النمسا تعزيز آفاق التعاون

رام الله - وطن: استقبل رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم ممثلة جمهورية النمسا في فلسطين السيدة استريد فاين لبحث آفاق التعاون المشترك والخطط المستقبلية الرامية لدعم توجهات سلطة المياه لتطوير قطاع المياه، من خلال البرامج والمشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي.

وثمن غنيم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون القائم في قطاع المياه من خلال الدعم الفني والذي كان له دور هام في مساندة سلطة المياه في تنفيذ برامجها الخاصة بتطوير البنية التحتية والبناء المؤسساتي لقطاع المياه.

وأوضح م. غنيم خلال اللقاء أولويات سلطة المياه و المشاريع والبرامج الحالية والمستقبلية للتطوير القطاع، وتوجه سلطة المياه لتكثيف الخطوات العملية نحو تطوير الجانب المؤسساتي للقطاع، لا سيما تلك المرتبطة بتطوير وحدة تنسيق المشاريع التي تشرف على تنفيذ برنامج التدخلات المتدحرج لإمداد قطاع غزة بالمياه المستدامة، والتخطيط لتوسعة محاور عمل الوحدة لتكون قادرة على توفير الدعم الفني اللازم في الضفة الغربية، وبما يشمل تطوير نظام معلومات متكامل لقطاع المياه يكون مرجعية لاتخاذ القرارت المستقبلية.

واكد غنيم في هذا السياق أهمية الدعم الذي توليه حكومة النمسا لتطوير الجوانب المؤسساتية لما لها من أهمية في خدمة قطاع المياه بشكل عام. كما ثمن م. غنيم الدعم الذي قدمته الوكالة النمساوية لدعم خطة الطوارئ التي وضعتها سلطة المياه لمواجهة جائحة كورونا لتوفير الاحتياجات اللازمة لها.

من جانبها أكدت السيدة فاين على دعم حكومتها لقطاع المياه الفلسطيني، وبما يتوافق مع أولويات سلطة المياه في تطوير القطاع، مشيدة بالجهود التي تبذلها سلطة المياه بالخصوص على الرغم من كافة التحديات التي تواجه عملها على مختلف الأصعدة

وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على إعداد خطة شاملة لآلية عمل البرنامج للأعوام القادمة بما يساهم في تعزيز دور سلطة المياه للقيام بمهامها.

