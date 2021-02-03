الاحتلال يهدم منزلًا شرقي بلدة عناتا

وطن: هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلًا في مرج العناتي شرقي بلدة عناتا شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد صاحب المنزل عبد المجيد موسى زياد، بأنه تفاجأ بقوات الاحتلال تحاصر البيت وتشرع في هدمه، دون أن تعلم أن كان أحدًا يقطنه ام لا.

وقال إنه حاول الوصول لبيته لإخراج أثاثه وممتلكاته ، إلا أن جنود الاحتلال دفعوه ومنعوه الاقتراب من المنزل، وجرى بينه وبينهم مشادات كلامية.

وأوضح أن قوات الاحتلال علقت أمر هدم عسكري على المنزل قبل أسبوع، وأن محاميه قدم اعتراضا على قرار الهدم وجرى رفضه.

ولفت زياد إلى أن الجرافات هدمت منزله الجاهز للسكن، وسورًا يحيط فيه مساحته 100 متر مربع.