محكمة الاحتلال العليا تصادق على هدم منزل الأسير قبها

وطن: صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، ظهر الأربعاء، على هدم منزل الأسير محمد قبها من جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد إدانته بتنفيذ عملية "ريحان" التي قتلت فيها مستوطنة قبل أسابيع.

وذكرت القناة السابعة العبرية، أن المحكمة رفضت التماس العائلة، وقررت تبني قرار قائد قوات الجيش في الضفة بهدم المنزل.

وقتلت المستوطنة "ايستر هورغين" في حرش "ريحان" غربي محافظة جنين قبل أسابيع.

وادّعت مصادر عبرية أن الأسير قبها نفّذ العملية ردًا على استشهاد أسير في سجون الاحتلال.