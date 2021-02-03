10 حالات وفاة و670 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية " رام الله والبيرة 2، جنين 2، طوباس 1"، قطاع غزة 3 وفيات، مدينة القدس حالتي وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (5)، الخليل (47)، بيت لحم (49)، رام الله والبيرة (83)، نابلس (33)، سلفيت (20)، طولكرم (18)، قلقيلية (11)، طوباس (7)، أريحا والأغوار (4)، جنين (15)"، قطاع غزة (178)، مدينة القدس (200).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " ضواحي القدس (30)، الخليل (23)، بيت لحم (26)، رام الله والبيرة (64)، نابلس (32)، سلفيت (17)، طولكرم (31)، قلقيلية (2)، طوباس (21)، أريحا والأغوار (2)، جنين (7)"، قطاع غزة (285)، مدينة القدس (199).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 53 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.