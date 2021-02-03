منظمة العفو الدولية تطالب سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الطفل المعتقل إدارياً أمل عرابي نخلة

وطن: طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن الطفل الأسير، أمل عرابي نخلة، البالغ من العمر 17 عامًا، والمصاب بمرض مناعي مزمن، بعد أن اعتقلته إداريًا واحتجزته دون تهمة أو محاكمة منذ 21 كانون الثاني/ يناير 2020، ويقبع حاليًا في سجن مجدو بشمال وممنوع من الاتصال بأسرته، ما ينتهك القانون الدولي والإنساني.

واعتبر د. ياريف موهار، مدير قسم البرامج في منظمة العفو الدولية في "إسرائيل"، أن "معاملة إسرائيل لأمل نخلة تشكل تهديدًا كبيرًا على حياته وسلامته وصحته، وهي حالة أخرى تدل على عدم اللجوء إلى الإجراءات القانونية اللازمة وسوء معاملة الأطفال والقاصرين الفلسطينيين على يد السلطات الإسرائيلية. لنكن واضحين: يحتجزون قاصرًا لديه مشاكل صحية خلال فترة الوباء بناء على معلومات سرية لا يحق لأحد الاطلاع عليها ودون أن تملك أي جهة الحق في الاستئناف أو الطعن في اعتقاله، وفي سجن شهِدَ تفشي فيروس كورونا داخله".

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، إنها تعرض الاعتقال الإداري للأطفال، وتدعو السلطات الإسرائيلية إلى الكف عن الاستخدام الممنهج للاعتقالات الإدارية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. يتوجب على إسرائيل إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين الذين لم توجه لهم تهمًا جنائية متعارف عليها دوليًا حتى الآن، أو محاكمتهم وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

مطالبةً بإطلاق سراح الأطفال على الفور، خاصة على ضوء انتشار وباء كورونا. وبشكل عام، لا يمكن احتجاز الأطفال إلا كإجراء أخير ولفترة زمنية قصيرة تتناسب مع المادة 37 ب من معاهدة حقوق الطفل، التي وقعت عليها "إسرائيل" وأعلنت عن التزامها بها.

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