شركة النبالي والفارس للعقارات توقع اتفاقية جديدة مع مركز بايو كير الطبي

وطن: وقّعت شركة النبالي والفارس ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندس خالد فارس اتفاقية مع شركة بايو كير الطبية المالكة لأشهر المراكز الطبية في منطقة الشرق الاوسط، ممثلة بالدكتور فادي خفش.

وأشار المهندس فارس إلى سعادته الكبيرة بتوقيع الاتفاقية مع شركة بايو كير الذي تعمل بأحدث التقنيات الحديثة في الشرق الأوسط وفلسطين.

ووضح فارس إلى أن التصاميم التي تعتمدها شركة النبالي والفارس تواكب الطراز العالمي في كونها تناسب كافة الحرفيين والمهنيين والأطباء وإلى أنها أيضا تعتمد الأنظمة العمرانية الحديثة في تصميم المشاريع كاستخدام النظام المقاوم للزلازل في التصميم الإنشائي، إضافة إلى استخدام أنظمة العزل الحديثة للجدران والأسقف والفتحات المعمارية، وذلك لتقليص الاعتماد على أنظمة التكييف الصناعية قدر الإمكان.

وأكّد الدكتور خفش على تبني الشركة انشاء مركز طبي يعتبر الاول في الشرق الاوسط والذي يققوم على تقنية سويسرية حديثة حيث سيكون المركز الاول الذي يتبنى هذه التقنية من ناحية التجميل وتجميل الاسنان في منطقة الشرق الاوسط.

وعبر الدكتور خفش عن شكره لشركة النبالي والفارس على تعاونها المُستمر مع مؤسسات المجتمع كافة، وحرص الشركة على الوصول إلى أحدث ما توصلت اليه في مجال التطوير العقاري، وبناء تصاميم عقارية تناسب الأطباء والحرفين بمختلف تخصصاتهم.

وأشار الدكتور خفش بأنّ الموقع الجديد الواقع بين مدينة القدس ورام الله سيساهم في سهولة وصول المراجعين إلى موقع المركز بشكل يواكب حاجاتهم في هذا المجال.