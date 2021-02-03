الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في عدد من القرى والبلدات والمدن في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 18 مواطنًا، بعد عمليات اقتحام لمنازل المواطنين في طولكرم وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة مواطنين من بلدة شويكة شمال طولكرم هم، وسيم الأسعد، وأيمن عبيد، ويوسف مهنا، إلى جانب مؤمن ملاح من المدينة.

فيما اعتقلت محمد سباعنة من منزله في قباطية جنوب جنين، بينما اعتقلت 4 مواطنين من بلدة سبسطية شمال نابلس، وهم ناصر الشاعر وشقيقه نصر، وعاصم دبابسة، ومالك كايد، والشاب عزام جوابرة من عصيرة الشمالية.

واعتقل من بيت لحم، عدي محمد العمور، وعوض الله عادل العمور، والأسير أحمد عودة العمور، وأحمد أبو مفرح، وبشار صباح، وهم من تقوع شرق المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بعد اقتحام منازلهم، وهم حسن أبو عياش، وعزت عوض من بيت أمر، ومحمد غطاشة من مخيم الفوار، وإبراهيم أبو عواد من المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحم مئات المستوطنين قبر يوسف شرقي نابلس، لأداء صلوات تلمودية بحماية من جيش الاحتلال، حيث دارت مواجهات مع عدد من الشبان في المنطقة الذين أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي تجاههم دون الإبلاغ عن إصابات.

كما أخطرت قوة للاحتلال بهدم عريش وجدران استنادية في موقع أبو اليسر بمنطقة فاغور غرب بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، تعود للمواطن رامي صبيح.