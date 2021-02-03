الرجوب: الانتخابات ستجري في القدس "رغما عن إسرائيل"

وطن: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، مساء الثلاثاء، إن الانتخابات المقبلة ستجري في القدس رغما عن "إسرائيل".

وفي لقاء له عبر تلفزيون فلسطين، قال الرجوب "الانتخابات سيتم إجراؤها في القدس غصبًا عن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".

ونفى الرجوب، خلال اللقاء، طرح القائمة المشتركة مع حركة حماس، أو التحالفات مع أي أحد لخوض الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن حركة فتح ستقصد إلى القاهرة للاتفاق مع الفصائل حول آليات إجراء الانتخابات وما سيتلوها.

وأردف "أثق أن حماس ذاهبة معنا إلى الانتخابات ولن يستطيع أحد إيقافها".

وكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جبريل الرجوب، بترؤس وفد الحركة، إلى حوارات القاهرة بين الفصائل، الأسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أول أمس، في تغريدة على تويتر إن الرئيس كلّف الرجوب "برئاسة وفد فتح للحوار الوطني الذي سيبدأ في القاهرة، يوم 8 فبراير/شباط الجاري، وكذلك ناطقا رسميا باسم الوفد".