الطقس غائم وماطر حتى الجمعة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن تتأثر البلاد اعتبارا من الليلة القادمة بحالة من الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار الجوي التي ستحدث خلال بعض الفترات الخميس والجمعة.

ومن المتوقع أن تسود أجواء دافئة نسبيا، وحرارة قد تقترب من العشرين مئوية في بعض المناطق الجبلية متوسطة الارتفاع، قبل أن تنخفض الحرارة بشكل واضح مع ساعات الليل.

اليوم الأربعاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء مستقرة تماما وصحوة وباردة نسبيا في الجبال ومعتدلة إلى دافئة نسبيا في بقية المناطق، مع رياح شرقية نشطة تزيد الاحساس بالبرودة خصوصاً في الظل.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية في بعض المناطق مع طقس بارد نسبيا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما في يوم الخميس، يطرا انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية إلى أعلى بقليل.

وتتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي بحيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات مطرية متفرقة قد تكون غزيرة محليا ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا.

وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض اضافي على درجات الحرارة مع أجواء باردة نسبيا، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية.

وتسود أجواء باردة نسبيا في مختلف المناطق عدا الأغوار والبحر الميت، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية متفرقة على فترات في مناطق مختلفة من البلاد.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول إلى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل.

وتسود أجواء غائمة جزئيا وباردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في بقية المناطق.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية مع هبات نشطة أحيانا.