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أسعار العملات

03.02.2021 07:21 AM
أسعار العملات

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح الأربعاء، كما يلي:

دولار 3.30

يورو 3.96

دينار 4.65

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