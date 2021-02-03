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إقتصاد وأعمال
الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة
الرجوب: الانتخابات ستجري في القدس "رغما عن إسرائيل"
الطقس غائم وماطر حتى الجمعة
أسعار العملات
نقابة المحامين والحكومة في طريقهما للحوار حول تعديلات قانون السلطة القضائية
خلال لقاء مجتمعي موسع ... مطالبات بإلغاء القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء فوراً.. وإعطاء العملية الديمقراطية التشريعية دورها
غزة: تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الدورة الثانية
مواجهات بين شرطة الاحتلال وأهلي طمرة خلال تشييع جثمان الشهيد أحمد حجازي
وزارة الصحة تبدأ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا
التغليف الموحد لمنتجات التبغ: هل هو هدر للموارد العامة للدول؟
الدعوة لتوسيع الحراك المطلبي لإلغاء القرارات بقانون حول تعديلات السلطة القضائية
لأول مرة.. عدد متلقي لقاح كورونا يتجاوز عدد المصابين
موجز اخبار الساعة العاشرة من وطن
للمرة الثانية.. الاحتلال يهدم مساكن في خربة حمصة الفوقا
الجسم يحتفظ بمضادات بعد الشفاء من كورونا بستة أشهر
أسعار العملات
03.02.2021
07:21 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل، صباح الأربعاء، كما يلي:
دولار 3.30
يورو 3.96
دينار 4.65
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