الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية ويفرج عن أسير

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، شابين من حي عبيد بقرية العيسوية بالقدس المحتلة.

وذكر شهود عيان ان قوات الاحتلال اقتحمت محلا لبيع السمك في حي عبيد واعتقلت الشاب سيف رمضان عبيد (25 عاما) وشاب آخر لم تعرف هويته.

فيما أفرجت شرطة الاحتلال اليوم عن الأسير المقدسي أحمد خالد سرور من بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 7 سنوات في سجون الاحتلال.

وكانت مخابرات الاحتلال اختطفت الأسير أحمد سرور صباح اليوم من أمام سجن النقب لحظة الإفراج عنه، واقتادته إلى مركز شرطة المسكوبية غربي القدس المحتلة.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال أفرجت عن الأسير أحمد سرور من المسكوبية، بعد التوقيف والتحقيق معه لعدة ساعات.

في ذات السياق، أبعدت شرطة الاحتلال الاسرائيلي اليوم مسؤول وحدة الحراسة المسائية في المسجد الأقصى صامد عسيلة والحارس يزن طقش عن المسجد حتى تاريخ 26 أيار المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلتهما قبل أسبوع، وسلمتهما أمرًا بالإبعاد عن المسجد الاقصى لمدة اسبوع، على ان يعودا لمركز شرطة القشلة لتجديد أمر الإبعاد.