مواجهات بين شرطة الاحتلال وأهلي طمرة خلال تشييع جثمان الشهيد أحمد حجازي

وطن: شارك الآلاف من المشيعين مساء اليوم، الثلاثاء، في تشييع جثمان الشهيد، أحمد حجازي، الذي قتل برصاص شرطة الاحتلال، الليلة الماضية.

وانطلقت مراسم الجنازة من منزل عائلة الشهيد في "بير الطيرة" وصولا إلى شارع 70 حيث أقيمت صلاة الجنازة والعشاء على الشارع.

وردد المتظاهرون خلال الجنازة هتافات منددة بالجريمة، كما أغلقوا شارع 70 من كلا الاتجاهين أمام حركة السير تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم للجريمة.

وأحرق المتظاهرون إطارات المركبات في الشارع احتجاجا على جريمة الاحتلال، فيما واجهتهم شرطة الاحتلال بقمع المظاهرة وإطلاق قنابل الصوت والغاز تجاههم.

وبالتزامن مع مراسم الجنازة في طمرة، انطلقت تظاهرات في عدة بلدات في الداخل المحتل احتجاجا على تفشي العنف والجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال مع الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل.

وتعود حيثيات الجريمة إلى الليلة الماضية حينما أطلق عناصر شرطة الاحتلال النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن استشهاد شابين وإصابة أخرين.

وأكدت اللجنة الشعبية في طمرة أن "ما حصل ليلة أمس هو نتاج تقصير الشرطة وتواطئها في نزع السلاح ومواجهة العنف والجريمة المنظمة في قرانا ومدننا العربية بشكل عام وفي طمرة بشكل خاص".

كما أعربت عن "غضبها ورفضها لبيان الشرطة وادعاءاتها حول قيامها بإطلاق النار على 4 مشتبهين مسلحين كانوا قد أطلقوا النار على أحد المنازل في طمرة، إذ أن إصابتين منها كانتا بحق شابين ليس لهما أية علاقة في الحادث سوى تواجدهما بالصدفة في المنطقة".

المصدر: عرب 48+ وكالات