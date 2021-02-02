وفد الجهاد برئاسة الأمين العام يعقد اجتماعاً موسعاً مع بوغدانوف في موسكو

وطن: عقد وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

ووضع وفد الحركة بوغدانوف في صورة التطورات السياسية على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني والانتخابات المرتقبة.

وقدم الوفد شرحا وافيا لموقف الحركة من هذه الملفات، مؤكدا على عمل الحركة الدائم على تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني والحفاظ على ثوابته الوطنية وحرص الحركة على تحصيل الدعم الإقليمي والدولي لحقوق شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال.

وأشار الوفد إلى أن المشكلة الأساس هي في الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وأن السبيل الوحيد للاستقرار والأمن الإقليمي هو استعاده شعبنا لحقوقه الشرعية، مع تأكيد حقه في مقاومة الاحتلال.

وأكد الوفد انفتاحه على الحوار الفلسطيني الداخلي المزمع عقده في القاهرة، للوصول لرؤية فلسطينية موحدة حول صراعنا مع المحتل.

ومن جانبه أكد بوغدانوف على أهمية الدور الذي تقوم به الحركة في الساحة الفلسطينية وأهمية زيارة وفدها لموسكو في هذا الوقت الحساس، مشدداً على دعم بلاده المستمر لحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإنهاء الانقسام.

واستعرض بوغدانوف الخطوات التي تقوم بها موسكو مع جميع الأطراف الفلسطينية والإقليمية والدولية لتحقيق وحدة القوى الفلسطينية، فضلاً عن دعم روسيا لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وطالب بوغدانوف باستمرار التشاور حول الملفات كافة.

وشكر وفد حركة الجهاد الإسلامي، روسيا على جهودها التي تبذلها لخدمة الشعب الفلسطيني.