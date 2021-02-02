محافظ سلطة النقد: الإعلام من القطاعات التي تضررت نتيجة جائحة "كورونا" وبإمكانه الاستفادة من صندوق استدامة

وطن: قال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم إن سلطة النقد قد أطلقت صندوق استدامة لدعم القطاعات الاكثر تضررا من الجائحة لضمان استمرارية عملها واستمرارية العجلة الاقتصادية، وأن قطاع الاعلام يعتبر من القطاعات التي تضررت فعلياً ويمكنهم الاستفادة من صندوق استدامة وفقا للمعايير المعتمدة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ سلطة النقد بنقيب الصحافيين ناصر أبو بكر وعضو مجلس إدارة شبكة وطن الإعلامية معمر عرابي، بحضور نائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، اليوم، لمناقشة تأثير جائحة كورونا على قطاع الاعلام في فلسطين واستمرارية عمل المؤسسات الاعلامية وإمكانية الاستفادة من صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد.

وأكد ملحم على أهمية دور الاعلام وتقدير سلطة النقد لجهودهم في جميع الظروف وخاصة الاستنثائية منها كالجائحة الصحية الحالية، وشكرهم على تغطيتهم المستمرة بالرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية.

واستعرض نقيب الصحافيين وضع المؤسسات الإعلامية وما تسببت به الجائحة من أضرار مالية، والذي يعود الى انخفاض عدد المعلنين واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بديلا عن وسائل الاعلام المحلية.