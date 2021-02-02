ممثلة كندا روبن ويتلوفر تزور مقر شبكة وطن الإعلامية وتشارك في جلسة حوارية حول دور المرأة السياسي



رام الله – وطن: زارت ممثلة كندا في رام الله، اليوم، روبن ويتلوفر المقر العام لشبكة وطن الإعلامية.

والتقت ويتلوفر المدير التنفيذي لشبكة وطن خالد الفقيه الذي اطلعها على مرافق وأقسام الشبكة، وقدم لها شرحا كافيا عن تفاصيل عمل الشبكة.

وشاركت ويتلوفر في جلسة حوارية حول تعزيز دور المرأة السياسي في ظل الدعوة الى الانتخابات العامة.

وقدمت ويتلوفر لمحة عن واقع المرأة ودورها في المجتمع الكندي على المستوى البرلماني والحكومي والتمثيل الدبلوماسي، كما استمعت الى نقاش من المشاركات في الجلسة الحوارية حول سبل وآليات تعزيز دور المرأة في السياسة الفلسطينية.

وستبث الحلقة التلفزيونية كاملة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي تأتي في إطار برنامج ينفذه مركز أفق للدراسات والابحاث ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية.

وأعربت ويتلوفر عن سعادتها بزيارة شبكة وطن ولقائها العديد من السيدات الفلسطينيات خلال الجلسة الحوارية، اللواتي عبرن عن طموحاتهن في تعزيز دور المرأة الفلسطينية على مستوى المشاركة السياسية.