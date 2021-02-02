طولكرم: اعتصام إسناد ودعم للأسرى في سجون الاحتلال

وطن: شارك عدد من أهالي الأسرى وممثلي فصائل العمل الوطني في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب منظمة الصليب الأحمر في مدينة طولكرم.

ووجه المعتصمون رسالة دعم ومساندة للأسرى، مؤكدين ضرورة وضع قضيتهم على سلم الأولويات وتكثيف الفعاليات التضامنية معهم، لتوجيه رسالة للمجتمع الدولي، ومؤسساته الحقوقية والإنسانية للتحرك تجاه دعم قضية الأسرى وفضح انتهاكات الاحتلال بحقهم.

ودعوا لمزيد من الالتفاف الشعبي والرسمي حول قضية الأسرى، والضغط نحو الإفراج عنهم وفي مقدمتهم الأسيرات والمرضى خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في صفوفهم وسط الإهمال الطبي المتعمد.

وقال منسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة إن الأسرى يواجهون ممارسات قمعية من قبل إدارة مصلحة السجون والتي تتزامن مع اجتياح فيروس كورونا لصفوفهم وسط إهمال مقصود، مشيرا أن الأسرى بأمس الحاجة للعلاج والأدوية ولغرف مخصصة لذلك.

وحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر التدخل العاجل والضغط نحو تطبيق الاتفاقيات الدولية وتحسين ظروفهم الصحية والمعيشية، والإفراج عنهم.