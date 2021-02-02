الإغاثة الزراعية تنهي دورة تدريبية متخصصة في الممارسات الزراعية السليمة (Global Gab)

وطن: أنهت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) دورة تدريبة متخصصة في الممارسات الزراعية السليمة Global Gab ، حيث تم تدريب 26 مهندسة ومهندس زراعي على الية تطبيق نظام الممارسات الزراعية السليمة والامنة، وذلك بهدف زيادة ورفع قدرات المهندسين في مجال الزراعة الامنة والسليمة وتطوير قدراتهم الفنية من اجل مساعدتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وحصل المتدربين خلال هذا التدريب على شهادة دولية معتمدة من مؤسسة الجلوبال جاب العالمية، تأهلهم للعمل في مجال بناء النظام وتطبيقه والتفتيش في المزارع والشركات الزراعية الفلسطينية المطبقة للنظام.

ويعتبر نظام جلوبال جاب من اهم الانظمة الزراعية العالمية المعتمد دوليا والذي يمنح للمنتجين في عدة مجالات زراعية بهدف السيطرة والضبط على منتجاتهم المقدمة للمستهلك وتحافظ على انتاج زراعي سليم وامن للإنسان والبيئة.

وتسعى العديد من الشركات الفلسطينية المصدرة للمنتجات الزراعية مثل التمور والاعشاب الطازجة وغيرها للحصول على شهادة الجلوبال جاب كونها تأهلها لتسويق وتصدير منتجاتها الى الاسواق العالمية.

وتأتي هذه الدورة ضمن برنامج التدريب المحترف Go Professional والذي ينفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويستهدف تطوير خبرات المهندسين الزراعيين والمزارعين والمزارعات والفنيين الزراعيين في سلاسل القيمة لعدد من المحاصيل الزراعية المستهدفة.

ويشار الى ان هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع " تطوير السوق المتكامل في الاراضي الفلسطينية المحتلة " والذي ينفذ من خلال الاغاثة الزراعية وبإدارة مؤسسة اوكسفام وبالشراكة مع وزارة الزراعة الفلسطينية وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.