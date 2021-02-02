لجنة الانتخابات المركزية تبدأ تدريب طواقمها الميدانية

وطن: عقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء، ورش تدريبية لموظفيها الذين سيقومون بعملية تسجيل الناخبين الميدانية المقررة في العاشر من الشهر الجاري والتي تستمر لغاية يوم 16 شباط.

وأوضحت اللجنة أن هذه الدورات مخصصة للمشرفين على عملية التسجيل، والبالغ عددهم 83 موظفاً وموظفة منهم 57 في الضفة الغربية و26 في قطاع غزة، وتناولت آليات تسجيل الناخبين وشروطها ومهام طواقم اللجنة، إضافة إلى آليات التسجيل الإلكتروني والورقي.

وسيتولى المتدربون الإشراف على 300 موظف ميداني موزعين على 80 مركز استعلام وتسجيل ناخبين في المناطق الانتخابية البالغ عددها 16 تمثل محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية تواصل استعداداتها للانتخابات الفلسطينية 2021 حيث سبق أن عقدت الأسبوع الماضي 5 دورات تدريبية لموظفيها الجدد في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن، استفاد منها ما يزيد على 130 موظفاً.