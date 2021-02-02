فجر فلسطيني جديد

كتب سمير الحباشنة : "1" شعور بالتفاؤل ينتاب كل محب لفلسطين ومتابع لسير الأحداث والتطورات بها.... وبالرغم من اشتداد الهجمة الاستيطانية في الضفة الغربية وإصرار الاحتلال على المضي قدما في برامجه الاستعماريه التي تسعى الى الاستيلاء على كل فلسطين التاريخية، ورفضه اللفظي والضمني لاية جهود من شأنها إعادة الامور الى المبدأ المقبول فلسطينياً وعربياً ودولياً، وهو حل الدولتين، وانهاء الاستيطان والاعتراف بالحق الفلسطيني بالعودة...

رغم كل ذلك فأن ما يجري على الساحة الفلسطينية الداخلية اليوم انما يدفعنا الى التفاؤل، وأعني بذلك انهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة احياء العمل الفلسطيني المشترك، وتنشيط وتفعيل المؤسسات الفلسطينية شبه المعطلة، منذ أن اندلع الصراع السياسي بين أهم طرفي في المعادلة الفلسطينية واقصد حركتي فتح وحماس، والذي أدى الى كارثة من نتائجها المؤلمة ذلك الفصل الجغرافي والإداري بين جناحي الدولة الفلسطينية العتيده المنتظره وأعني بذلك الضفة الغربية وغزة.

اليوم يتفق الفلسطينيون جميعاً عل إنهاء كل الآثار التي ترتبت على ذلك، حيث توج ذلك باعلان الرئيس محمود عباس عن مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكذلك المجلس الوطني الفلسطيني، باعتباره برلمان الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.

وأعتقد أن الاجتماعات المنتظرة للفصائل كافة في القاهرة هو على درجة عالية من الأهمية... حيث نأمل أن يصدر عن هذا اللقاء قرارات من شأنها تعزيز أرادة الوحدة الفلسطينية/ المؤسسية/ والجغرافية/ والسياسية.

والأهم أن يتم الاتفاق على برنامج وطني مرحلي يحاكي متطلبات المرحلة الراهنة وسبل مواجهة المشروع الصهيوني، الذي وظف الانقسام الفلسطيني طوال السنوات الفائته لمصلحته ...حتى اصبح الانقسام ذريعة للاحتلال، لان يتمدد ويرفض التفاوض على اساس بدأ الدولتين، بحجة انه لا يوجد طرف فلسطيني مؤهل للتفاوض.

"2"

اليوم هناك ادارة أمريكية جديدة اكثر اعتدالاً واقل انحيازاً، فإدارة الرئيس بايدن أعلنت بالأمس عن إعادة التواصل مع القيادة الفلسطينية، بما في ذلك فتح قنصلية او مكتب ارتباط في القدس الشرقية، ما يعني اعتراف ضمني بأن القدس الشرقية هي جزء من الضفة الغربية المحتله. أضافة الى فتح مكتب التمثيل الفلسطيني في واشنطن ودعم الأونورا واستئناف دعم السلطة والأهم الغاء ضمني لصفقة القرن والعودة الى مبدأ حل الدولتين...

وهي اجواء تحمل بعض الايجابية، تتطلب من القادة الفلسطينيين أن يوظفوا كل ذلك خدمة للقضية ولمسار التسوية العادلة، وأهمية الاتفاق على برنامج مرحلي متفق علية... مع حق كل طرف الاحتفاظ بموقفة المبدئي من الصراع، ولنا في النموذج "الاسرائيلي" خير مثال على ذلك، فالكل يعمل معاً رغم خلافاتهم وتعدد مفاهيمهم للمعاني التي يعنيها المشروع الصهيوني وحدوده وأهدافه...

"3"

نتفاءل بما يجري، ونأمل ان نرى كل الفلسطينيين تحت يافطة برنامج واحد وبمشاركة الجميع، دونما استثناء اواقصاء او تجاهل لاي طرف...

فالمرحلة أكبر من ان تخضع لخلافات هامشية يمكن تأجيلها، من أجل خدمة الهدف الاسمى وهو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة ولو بحدودها المرحلية المتفق عليها والتي تجد قبولاً ودعماً دولياً وعربياً .

وبعد ارى أن هذه الانتخابات وباعتبارها الاولى بعد مرحلة طويلة من الانقسام، فرصة لأن يذهب الجميع وفق قائمة وطنية واحدة. تفضي الى حكومة وحدة وطنية، بها متسع للجميع ببرنامج وطني مرحلي يواجه التحديات الراهنة.والتزام الجميع كذلك بسياسة بعيده عن المحاور الدولية والإقليمية... فالقضية تحتاج الى دعم كل تلك القوى وفق مبدأ أساس قيام الدولة الفلسطينية المستقيله وعاصمتها القدس