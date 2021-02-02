الاحتلال يبعد موظفين عن الأقصى

وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إبعاد موظفين في المسجد الأقصى المبارك عن مكان عملهم بالمسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن سلطات الاحتلال أبعدت مسؤول الوحدة المسائية في المسجد الأقصى صامد عسيلة والحارس يزن طقش عن المسجد والطرق المؤدية إليه لتاريخ 26-5-2021.

وتواصل سلطات الاحتلال استهدافها لموظفي الأوقاف وحراس الأقصى من خلال الملاحقة والاعتقال والإبعاد عن المسجد المبارك لفترات متفاوتة.

وفي سياق آخر، أجلت محكمة الاحتلال اليوم محاكمة المقدسي مصطفى أبو الهوى ليوم الخميس المقبل، علمًا أنه اعتقل مساء أمس بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعقات الكهربائية في بلدة الطور، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج.