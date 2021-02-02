وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات و513 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

وقالت الوزيرة إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية "أريحا والأغوار 1، الخليل 2، بيت لحم 1، جنين 1، رام الله والبيرة 1، ضواحي القدس 1، نابلس 1"، قطاع غزة 1.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس (31)، طولكرم (26)، بيت لحم (48)، سلفيت (22)، أريحا والأغوار (10)، نابلس (57)، الخليل (29)، رام الله والبيرة (110)، طوباس (13)، قلقيلية (5)، جنين (19)"، قطاع غزة (143).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (0)، طولكرم (20)، بيت لحم (17)، سلفيت (4)، أريحا والأغوار (5)، نابلس (41)، الخليل (35)، رام الله والبيرة (68)، طوباس (11)، قلقيلية (6)، جنين (15)"، قطاع غزة (280).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 16 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.