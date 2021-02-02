لجنة الانتخابات: 82% من الفلسطينيين سجلوا للانتخابات الفلسطينية 2021

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن 81.9% من أصحاب حق التسجيل، قد سجلوا بالفعل للانتخابات الفلسطينية 2021، وذلك حتى مساء أمس الاثنين 122021.

وبينت اللجنة أن عدد المسجلين للانتخابات بلغ 2.3 مليون مواطن ومواطنة من مجموعة أصحاب حق التسجيل البالغ عددهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت اللجنة إلى أن أعلى نسبة تسجيل حتى مساء يوم أمس كانت في محافظتي طولكرم بنسبة (91.8%) ثم سلفيت (91.7%).

وأكدت اللجنة في هذا السياق، أن حملة هوية الهوية الزرقاء المقيمين في القدس يحق لهم المشاركة في الانتخابات؛ ترشحاً واقتراعاً، دون اشتراط تسجيلهم في سجل الناخبين، بسبب خصوصية محافظة القدس.

يذكر أن عملية التسجيل الالكتروني متاحة للجمهور من خلال موقع اللجنة الالكتروني (www.elections.ps)، وبإمكان أي مواطن أو مواطنة بلغ 17 عاماً فأكثر ويحمل هوية فلسطينية ولم يسجل من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه الكترونياً قبل نهاية فترة التسجيل مساء السادس عشر من الشهر الجاري.