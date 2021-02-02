هيئة الأسرى: يجري الآن حصر المخالطين للأسرى الـ17 الذين أعلن إصابتهم بـ"كورونا" أمس

وطن: أشار رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، اليوم الثلاثاء، أنّ إدارة سجون الاحتلال تعمل الآن على حصر المخالطين للأسرى الـ17 الذين أعلن عن إصابتهم بالأمس بفيروس كورونا بعد فحص 50 عينة جديدة.

ولفت أبو بكر، في تصريحات للإذاعة الرسمية، إلى أنّ نحو 25% من الأسرى لم يتلقوا تطعيم ضد فيروس كورونا ويرجع ذلك لسببين مختلفين أما رفضهم ذلك أو لأن لديهم سجل مرضي من الشأنه أن لا يتوافق مع التطعيمات المتوفرة.

وأشار أبو بكر أنّ الأسير خالد غيضان الذي نقل إلى عيادة سجن الرملة، أمس، بسبب فيروس كورونا وهو خامس أسير ينقل إلى المستشفى بسبب كوفيد-19، منوهًا إلى أنّ غيضان موصول في الوقت الحالي على أجهزة التنفس الاصطناعي.