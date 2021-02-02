مطاردة الكاميرا

كتب محمود بركة : تجاوز زمن ما يكفي من مساحات النور لتفعيل مرئيات مسرحية المحاكم الإسرائيلية، في حين سبقت كاميرا محمد بكري قانون الاحتلال في اتجاه اللاسامية وهو يطارد فيلم " جنين جنين " منذ عام 2002، في سياق المسافات بين بنادق المذابح المتقدمة والحجر الفلسطيني .

تأخرت نصيحة رجل نوبل للسلام هنري كيسنجر للإسرائيليين بضرورة منع تحركات الكاميرا وتحطيمها في الأراضي الفلسطينية ليختفي الفعل الدموي لدولة تتوسع دون حدود داخل الرواية الاستعمارية أي تقتلع جذور الذاكرة وتبني على رائحة الركام ذاكرة جديدة للعابرين الجدد لتكمل حماية مشروع السلام الأمني وسذاجة التعايش على مقصلة تمزق الاَخر.

يصف محمود درويش مغزى نصيحة كيسنجر، اسحقوهم بلا تصوير فذلك ليس دور الصورة في نقل الدفاع عن الحرية ليستمر القتل في الظلام، دخلت كاميرا بطل معركة جنين (الملحمة) محمد بكري للرواية المصورة، قضاء دولة الجنسيات المتعددة ، لتصدر الحكم المعروف وفق ما رصدته عيون الصحف الحديثة والمراسلين خارج أبواب القضاء الاستعماري " بجمع الفيلم ومنعه من العروض وتغريم المخرج بكري مبالغ مالية حددتها المحكمة في مدينة اللد المحتلة .

البكري لم يؤلف الفيلم روائياً لم يجعل للخيال لحظة إسقاطه على الواقع، المشاهدات في مربعات الصورة حيّة لأهل الأرض من أصبحوا يعرفون ثقافة الأسلحة العسكرية المتعددة بعد أيام المقصلة " فيكف لقانون النظام العصري أعجوبة العالم أن يكرم الجلاد ويجلد دماء أهل الأرض للغة العنف التي استخدمتها قواتهم المتطرفة ، هذا ليس تناقض إسرائيلي على العكس إذ يجري تحديث لمنهجية دول الاستعمار والاحتلال المتقدم .

المعركة لم تنتهي من الشبكة التقنية التي تصل إلى كل من يرى صورة بكري في جنين ويعيش انعكاس حديث الشاهد وجثث الضحايا والبيوت المحطمة , سينمائية المخرج بكري التي تشبه من حيث عنوان إدوارد سعيد " القلم والسيف " حولت صوت الأطفال إلى شريط تسجيلي لليل المذبحة والنهار الخارج على جدران المدينة و استنطقت الشجر وممرات المخيم .

يحمل شريط فيلم " جنين جنين " شهادة طفلة من المخيم بملابسها المدرسية فتقول " خوفهم لدرجة الجنون أسلحتهم نزلت علينا زي المي نزلت من أيدين فاشلة أنا شفت جثث محروقة أمام عيوني خلي طفل يهودي أو رجل يجي يعيش ويشوف إلى شاهدناه، احنا ما بنسلم ولا بنعمل سلام معهم " أليس حديث الفتاة الشاهدة محاكمة مستقلة بحق ما حدث وأكثر عدالة من القوانين العصرية الإسرائيلية أمام الكاميرا والجندي الذي شارك في التصفية خصوصاً لبداهة وعي ما حدث على لسان ابنة المخيم.

ما توصلت إليه حنه اًرنت في محاكمة أدولف أيشمان في القدس " تقرير عن تفاهة الشر" حين وصفت اَرنت القانون الإسرائيلي بالمسرح العبثي لتشكل أفكار العالم وفق مساره المتغطرس ، يمكن النظر في معركة بكري إلى الكثير من المرجعيات التي تجسد الحدث، حيث يقول بول كونرتون في كتابه " كيف يغزو النسيان ذاكرة الحداثة" ليس هناك أكثر مما هو قابع في ذهن العالم من تجربة الفلسطينيين الذي يمثل طردهم من بلادهم واحتلال أراضيهم بقيام دولة إسرائيل وإعادة التشكيل للمواقع وفقاً لقول المحتل الإسرائيلي الجديد " هذه الرسائل والكتابات سبقت كاميرا محمد بكري لتأكيد ما حدث، في عنق النهج الإسرائيلي الذي يرسم وجوده بالبندقية والصواريخ الذكية ولكن هذه المنهجية لم تتمكن من هدم نص ومنع " أرض البرتقال الحزين ".

لقد عاش غسان بعد اغتياله أكثر بكثير، وسيبقى مخرج فيلم جنين جنين أسطورة لوثيقة سجلت كشوف الجرائم المستمرة، ليكون النقض على الحكم الإسرائيلي بكلمة ألقاها محمود درويش ما بعد مجزرة جنين " أرواح شهداء صبرا وشاتيلا شاركت أبطال مخيم جنين مطاردة القتلة مخيم جنين الذي لقن الأسطورة درس التواضع كل شيء تغير إلا بطل الجريمة الذي ما زال هو .. هو باحثاً عن الدم الفلسطيني، إذ لم يجري تعديل على نص القتل وعلى بلاغة القاتل ، لقد ترقى الجنرال إلى سدة الحكم بالانتخاب الحر المباشر وهكذا يأذن لنا زيف الديمقراطية الإسرائيلية بِمُسأَلة المجتمع الإسرائيلي عن مسؤوليته الأخلاقية والسياسية " ليس هناك نهاية لبداية لم تتخلص من خاصرة نظامها الذي أخذ يصنع قناعة المستحدث ليذوب في أنظمة جديدة كالسعي في تيه الصحراء ليدفن الجرائم وينهض بمظهره الحضاري وخلفه رائحة الدماء ترفعه إلى أكثر درجات تحرر الخطيئة ليقف سلم صعوده عند عدسة بكيري ويسقط من جديد يحاول العبور ولا يعبر إلا في معتقلات الوعي الصناعي الحديث.. وإن نسأل نحن الفلسطينيين عن الرواية الفلسطينية وهي المنتشرة في كل بقاع الكون ومتعددة نسأل عن حمايتها وتكريسها نهجاً لا يضيع في أزمنة الحصار وفعل الفراغ والسؤال المتجدد . ما العمل ؟ في حين يحضر العمل وتكثر الميم السائلة.