أجواء لطيفة والحرارة معتدلة اليوم

رام الله- وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ليصبح الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا وباردا ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج

والأربعاء، يكون الجو صافياً الى غائم جزئي ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو معتدلا فوق المرتفعات الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، وخلال ساعات الليل يتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار خاصة فوق المناطق الجنوبية والوسطى قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويكون الجو باردا نسبيا الى بارد وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على فترات فوق بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من خطر :

1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية والشرقية.

2- شدة سرعة الرياح.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4 - تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.