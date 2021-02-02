اعلان الاضراب العام في طمرة.. بعد استشهاد شابين برصاص شرطة الاحتلال

وطن: استشهد شابين وأصيب آخرين بجروح إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل شرطة الاحتلال في مدينة طمرة، بعد ساعات من مقتل الشاب أدهم فؤاد بزيع (33 عاما) في جريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة.

وعلم أن أحد الشهدين هو الطالب الجامعي أحمد حجازي، الذي تواجد لدى أحد أصدقائه وقت وقوع تبادل إطلاق النار.

وفي أعقاب الجريمة تظاهر المئات من أهالي طمرة في مدخل المدينة وأغلقوا شارع 70، غضبا واحتجاجا على الجريمة التي نفذتها شرطة الاحتلال.

وعقدت بلدية طمرة اجتماعا طارئا على خلفية الجريمة، إذ جرى خلاله الإعلان عن الإضراب العام في المدينة اليوم الثلاثاء.

المصدر: (عرب48)