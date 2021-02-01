الناصرة: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

وطن: قتل شاب، يبلغ من العمر 30 عاما، متأثرا بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في حي الفاخورة بمدينة الناصرة، مساء الإثنين.

وأحيل الضحية بحالة حرجة إلى المستشفى وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

ولم تتضح خلفية الجريمة بعد، ولم يتم الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل، في غضون شهر 7 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، بالإضافة إلى ضحية اليوم.

(عرب 48)