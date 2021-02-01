الجبهة الشعبية القيادة العامة تنعي عبد الستار قاسم وتثمن مواقفه الوطنية الثابتة

وطن: نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أ. د. عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، الذي توفي مساء اليوم في نابلس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت "القيادة العامة" في بيان لها، وصل وطن، إن الراحل عبد الستار كرس حياته مدافعاً عن قضية فلسطين العادلة في كل المنابر والمواقع، صاحب الرصيد السياسي والنضالي المشهود ضد الاحتلال، بفقده اليوم فقدت فلسطين رجل المواقف والمبادئ ضد مسار التسوية الذي وقف بقوة ضد أوسلو ومخرجاتها وكل مشاريع تصفية القضية.