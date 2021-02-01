الصحة بغزة: تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة المسائية

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية، ليكون العدد الكلي للاصابات 143 إصابة بعد فحص 1970 عينة بنسبة إصابة 7.2%.

يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت، صباح اليوم، تسجيل 215 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً لعدم وجود وفيات لليوم.

وافادت الصحة باجراء 2244 فحص مخبري خلال 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة في موجز التقرير اليوم للفيروس في غزة إلى تعافي 314 حالة جديدة من المصابين.

وأوضحت الصحة أن إجمالي تراكمي للمصابين 51527 إصابة، فيما وصل اجمالي الحالات النشطة 4386 حالة، بينما بلغ اجمالي المتعافين 46619 حالة.

وأضافت وزارة الصحة أن اجمالي الوفيات 522 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 80 حالة.