مجلس الوزراء يصادق على تأجيل موعد الانتخابات للهيئات المحلية ستة أشهر

وطن: صادق مجلس الوزراء على تأجيل موعد الانتخابات للهيئات المحلية ستة أشهر وحتى تاريخ 13/11/2021م.

كما صادق المجلس في جلسته الاسبوعية التي عقدت اليوم في رام الله، على الخطة المالية الخاصة باستحقاقات موظفي قطاع غزة وفق توجيهات الرئيس.

ووافق المجلس على طرح أول إعلان للمواطنين وخاصة الشباب وأصحاب الأعمال، لاستثمار أراضي الدولة في عدد من المحافظات بما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية، وبما يزيد عن 995 دونم صالحة للغايات الزراعية والسياحية والصناعية والطاقة الشمسية.

كما وافق على منح حزمة حوافز استثمارية للمصانع التي ترغب في الانتقال إلى المدن الصناعية وفق قانون وأنظمة تشجيع الاستثمار.

وصادق المجلس على توصيات اللجنة الخاصة بدعم القطاع السياحي، والموافقة على تقديم مساعدة مالية لعدد من المؤسسات الثقافية والسياحية.

كما صادق على إحالة عطاءات لعدد من مشاريع إعادة تأهيل مدارس في عدّة محافظات، ومشاريع ملاعب وإنشاء المدينة السكنية في جبل قرنطل.