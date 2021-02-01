مفوضية الإتحاد الأفريقي تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية

وطن: أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، ثبات موقف الإتحاد في مناصرة فلسطين والقضية العادلة للشعب الفلسطيني إلى أن ينال حريته وتقام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان مشترك عقب لقائه فقيه، اليوم الاثنين، عن تقديره للموقف الثابت للإتحاد الأفريقي دعماً للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

وقال البيان، إنه بناءً على دعوة أمين عام الجامعة العربية، عُقد الاجتماع التاسع اليوم للتعاون العام بين الجامعة العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي بمقر الأمانة العامة تحت الرئاسة المشتركة.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع العاشر للتعاون العام بين الجامعة العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي خلال عام 2022 في أديس أبابا.

كما جرى استعراض أوجه علاقات التعاون المتميزة بين جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي في شتى المجالات والقطاعات ذات الأهمية المشتركة للجانبين، والاستمرار في تمتين وتطوير هذه العلاقة لخدمة الأهداف المشتركة للمنظمتين.