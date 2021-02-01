حزب الشعب يتلقى دعوة رسمية من مصر للمشاركة في حوارات القاهرة

وطن: تلقى حزب الشعب الفلسطيني، دعوة رسمية من جمهورية مصر العربية، للمشاركة في حوارات القاهرة في الثامن من شهر شباط/ فبراير الجاري، وصرح حزب الشعب، اليوم الاثنين، ان قيادة الحزب تلقت دعوةً رسميّة من القيادة المصرية للمشاركة في الحوارات الوطنية الفلسطينية التي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي الثامن والتاسع من شباط/ فبراير الجاري.

وقال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، في تصريح صحفي وصل وطن، إن الحزب سوف يشارك في هذه الحوارات، واضعاَ نصب عينيه العمل على إنجاح اللقاء بما يؤدي للتوافق الوطني على العملية الانتخابية بأفقها ومضمونها السياسي والديمقراطي وبكل آلياتها ومراحلها، وتعزيز وحدة كل مكونات شعبنا داخل وخارج الوطن.

وأكد الصالحي عقب تلقي الحزب دعوة المشاركة في حوارات القاهرة، إن الحزب واستكمالاَ لما سبق وطرحه رسمياَ من رؤية على الرئيس وكل الأطراف السياسية خلال اللقاءات الأخير حول الانتخابات، سيتوجه للحوار بعقل مفتوح ساعياَ لإنجاحه بما يؤدي إلى التوافق على كل القضايا الممكنة، مشيراَ في هذا الشأن إلى أنه يحمل معه عديد المشاريع والمقترحات المتعلقة بضرورة تحصين الانتخابات سياسياَ وقانونياَ، وتحويلها إلى معركة وطنية ضد الاحتلال واجراءاته، والحيلولة دون تكريس الوضع القائم وإعادة إنتاج المرحلة الانتقالية أو تمديدها، بما في ذلك السعي لإعتماد الصيغة المقدمة من حزب الشعب كمقترح لإجراء تعديلات على قانون الانتخابات ذاته فيما يخص القدس ومكانتها وتعزيز السيادة الفلسطينية عليها، وكذلك قضية الحفاظ على عضوية الأسرى النواب أو من يعتقل منهم من المجلس القادم، بالإضافة إلى ضرورة عقد جلسة للمجلس المركزي والمعالجة السياسية والقانونية لانتخاب رئيس (دولة فلسطين).

وأكد الصالحي، ان مقترحات حزب الشعب في هذا الشأن، لاقت قبولاَ عند العديد من الأطراف، والجميع أبدى اهتمامه بضمان استمرارية عمل المجلس التشريعي وتحصينه من المحاولات الإسرائيلية المتوقعة لتعطيل عمله.