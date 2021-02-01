رئيس لجنة الانتخابات يلتقي القنصلين الفرنسي والتركي

وطن: عقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر اليوم الإثنين، لقاءين منفصلين مع كل من القنصل الفرنسي العام في القدس رينيه تركواز ومساعدته ليديا طبطب، والقنصل التركي العام في القدس أحمد رضا ديمير.

وخلال اللقاءين اللذين عقدا في مقر اللجنة بمدينة البيرة، سلم د. ناصر القنصلين دعوة للرقابة على الانتخابات الفلسطينية 2021، وأطلعهما على جهود تنظيم الانتخابات والترتيبات والإجراءات التي بدأت اللجنة تنفيذها، تحضيراً للعملية الانتخابية وفي مقدمتها تسجيل الناخبين.

كما تطرق رئيس لجنة الانتخابات إلى معيقات الإحتلال المحتملة في طريق العملية الانتخابية، آملاً من الحكومتين الفرنسية والتركية العمل من أجل تسهيل إجراء الانتخابات في مدينة القدس أسوة بباقي مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

يذكر أن هذه اللقاءات المستمرة تأتي في إطار جهود لجنة الانتخابات باطلاع السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين على استعداداتها لتنظيم الانتخابات الفلسطينية 2021، ودعوتها للرقابة على العملية الانتخابية.