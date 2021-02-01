هيئة مكافحة الفساد تفتتح تدريباً متخصصاً حول التحقق من إقرارات الذمة المالية

وطن: افتتحت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين، تدريباً متخصصاً حول التحقق من إقرارات الذمة المالية بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية يستمر ل 3 أيام، يقدمه الخبير المختص في مكافحة الفساد الدكتور تيلمان هوبي.

ويهدف التدريب إلى تعلم كيفية وضع الأرقام مع بعضها البعض والتحصن عند جمع الثروات غير المبررة، وتعلم كيفية إجراء التدقيق بالاستناد إلى قضية افتراضية مستندة إلى قضية حقيقية من الماضي، وكذلك تحديد نقاط الضعف والقوة في النظام الفلسطيني المتعلق بإقرارات الذمة المالية.

وقال مدير عام وحدة اقرارات الذمة المالية في الهيئة، عيسى جاد الله، في افتتاح الدورة التدريبية التي جرى تنفيذها بالتعاون مع وحدة التعاون الدولي في الهيئة،: هذا البرنامج النوعي الذي تنفذه هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية حول فحص إقرارات الذمة المالية يأتي انسجاما مع الصلاحيات المسندة للهيئة في المادة (8) والتي نصت على اختصاص الهيئة في حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها، وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون بقانون وفق التشريعات السارية، إضافة الى الالتزامات الموكلة للهيئة على مستوى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد او على مستوى تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية عبر القطاعية للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وأشار الى ان أهمية إقرارات الذمة تتجسد أساسا كونها تندرج ضمن التدابير الوقاية وتكشف عن تضارب المصالح في الوظائف العامة، ومنع استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، إضافة الى انها تساهم في تعزيز الرقابة الذاتية للموظفين وحماية المال العام والوظيفة العمومية وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة وموظفيها.

وقال: كل ذلك يأتي في اطار توجهات معالي رئيس الهيئة، رائد رضوان، نحو المزيد من الإجراءات الرامية الى تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والوقاية من مخاطر الفساد ومكافحته في عمل مؤسسات الدولة، وضرورة تضافر جهود كافة القطاعات، والتي تهدف بالأساس إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة القائمين على تنفيذ البرامج والمهام الوظيفية المختلفة لمؤسسات الدولة.

وأضاف:" نعبر عن جزيل الشكر للمؤسسات الشريكة وعلى رأسها بعثة الشرطة الأوروبية ونتمنى في هذا المقام ان تساهم هذه الدورة التدريبية في تعزيز قدرات ومهارات كوادر الهيئة المتخصصة على مستوى التدقيق والفحص لملفات اقرارات الذمة المالية بطريقة مهنية واحترافية، لما في ذلك من دعم واسناد للهيئة في جهود تطوير كوادر الهيئة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.

ويشتمل التدريب بالنقاش في أيامه الثلاث عدة مواضيع، المنطق المالي لإقرارات الذمة المالية، أي الفروقات ما بين الدخل والأصول والنفقات والوارد النقدي والصادر النقدي، تدقيق إقرارات الذمة المالية، أهمية الفترات الخاضعة للتدقيق بالإضافة إلى ما يمكن اعتباره تدفقاً نقدياً صادراً كان أم وارداً من عدمه، مؤشر الدخل المخفي، مصادر البيانات للتحقق والتدقيق، بالإضافة لطرح أمثلة عملية حول التدقيق، والاتصال بالإنترنت، ومراجعة الإطار الفلسطيني على ضوء ما يتم نقاشه خلال التدريب، وكذلك مراجعة نموذج إقرار الذمة المالية، وشرح مفصل للطبيعة المزدوجة للإقرارات ما بين تضارب المصالح والإثراء غير المشروع.