صحة غزة تدعو المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح للتسجيل عبر "تطبيق صحتي"

وطن: دعت وزارة الصحة في قطاع غزة المواطنين الراغبين بتلقي لقاح كوفيد 19 إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي الالكتروني، ليتسنى للوزارة اشعارهم في حال قبول طلبهم، وتحديد مكان وموعد التطعيم.

وقال نائب مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة د. مجدي ضهير خلال لقاء معه اليوم الإثنين، إنه من المتوقع وصول اللقاح إلى قطاع غزة خلال الفترة القليلة المقبلة وأن الكمية الأولية المتوقع وصولها تقدر بـ 15 ألف جرعة، وستكون فيها الأولوية للكوادر الصحية وفق التصنيفات الأكثر خطورة في التعامل مع مرضى كورونا إلى جانب فئة كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

كما أشار د. ضهير إلى أن اللقاحات ضد الفيروس، ستصل تباعاً إلى قطاع غزة وستكون كافية لتطعيم نحو 60% من سكان القطاع.

ونوه د. ضهير إلى أن تطبيق صحتي متاح في الوقت الحالي عبر نظام الأندرويد لتطبيقات الهاتف المحمول، كما سيجري اتاحة التطبيق عبر أنظمة أبل خلال الأيام القليلة المقبلة