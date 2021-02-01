شركة النبالي والفارس تطلق خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021-2025

وطن: أعلنت شركة النبالي والفارس وذلك تزامنا مع ذكرى مرور 21 عاما على تأسيسها عـن إطلاق خطـتها الاستراتيجية الخماسية ويأتي ذلك عقب عمليـة دراسة موسعة قامت بها مجموعة من الخبراء والاستشارييـن الإداريين والاستثمارين وحصلت على تأييد مجلس إدارة الشركة، وتهدف الخطة إلى بناء 500 ألف متر مربع خلال فترة الخطة بحجم استثمار يبلغ مئات ملايين الدولارات وسيخلق فرص عمل يومية مباشرة وغير تقدر بمليون فرصة عمل يومية.

وتشمل الخطة الاستراتيجية الجديـدة أجندة لتطوير الشركة وتمكينها من الاستفادة من مواطن القوة لديها لتحقيق النمو المستقبلي ولزيادة فاعلية أعمالها عبر القطاعات المختلفة.

وقد علق رئيس مجلس الإدارة الحاج ضرغام النبالي، على الاستراتيجية الجديدة بقوله: إن استراتيجية الشركة الجديدة سترفع من قدرتها كما أنها ستمكنها من تنمية حصتها في السوق. لقد وظفنا كامل طاقاتنا وخبراتنا العملية كما قمنا باستخدام شركة استشارات إدارية وشركات استثمارية للقيام بأبحاث موسعة بهدف تشكيل خطة أعمال صلبة لرسم مستقبل الشركة المحلي والدولي وموازنة خطة نموها على امتداد السنوات الخمسة القادمة.

ويقوم جوهر الخطة الاستراتيجية على رؤية مشتركة جديدة للشركة يجسدها بيان الرؤية والمهمة القائم على: أن تكون الشركة هي المفضلة للعملاء والموظفين من خلال العمل الدائم والدؤوب لبناء شراكات طويلة الأمد.

واضاف: إن اتباعنا لنهج فعال واستباقي في تعاملنا مع العملاء هو أساس استراتيجية الشركة. نحن نعي أنه في مسيرتنا نحو تحقيق الاستقرار والربحية المستدامة، ومن خلال الإمكانيات التي توفرها لنا شراكتنا الاستراتيجية حيث نعتمد بشكل كبير على مستوى الخدمة والتميز في الأداء التشغيلي والفاعلية في الأعمال والعلاقات الطويلة الأمد مع الموردين والتي نعدها أساسية وحاسمة لتطوير وتفعيل وشحذ قدرات وميزات الشركة التنافسية.

ويتمحور تركيز الشركة الاستراتيجي في الفترة القادمة على المشاريع السكنية والتجارية بكافها قطاعتها، فضلا عن أنشطة الشركة في قطاع المجمعات التجارية إضافة لتنمية الأراضي من خلال شركة فدان أحد أذرع مجموع النبالي والفارس القابضة

وقد علق الرئيس التنفيذي المهندس خالد الفارس على ذلك موضحا: سيكون تركيز أعمالنا على كافة قطاعات البناء سواء توجهت للأفراد أو المشاريع المتوسطة أو الشركات الكبيرة من خلال شراكات التمويل الكبرى.

وستكون المشاركة في التمويلات الكبرى والتمويلات التجارية محط تركيز مهم بالنسبة لنا حيث أننا بصدد تفعيل شراكتنا الاستراتيجية مع البنوك المحلية والوافدة والاستفادة منها إلى حد بعيد.

وتابع قائلا: نحن نعمل على إعادة تحديد موقعنا لتحقيق النمو في المستقبل وسنكون قادرين على زيادة عائداتنا من خلال التركيز على مصادر قوتنا وعلى قطاعات النمو العالية لدينا مع خروجنا من قطاعات الأعمال الهامشية وشحذ اهتمامنا باحتياجات العملاء وبناء علاقات طويلة الأمد معهم.

نحن نسعى لتطوير مجموعة النبالي والفارس القابضة لتكون ذات فاعلية واتساق كبيرين لنوفر أعلى مستويات الخدمة وأرقى الأوجه لتجربة عقارية وزراعية وصناعية وسياحية رائدة ومميزة.

وأضاف المدير العام المهندس عماد الخطيب: بإمكاننا إنجاز أداء قوي حين ننطلق من أرضية مشتركة قائمة على قيم ثابتة وهدف مشترك. لذا فإننا قمنا بوضع رؤية ومهمة موحدة وهدف مشترك للشركة بالإضافة إلى أربع قيم لمساندته.

وأضاف: إن اتباعنا لنهج فعال واستباقي في تعاملنا مع العملاء هو أساس استراتيجية الجديدة للشركة

وتتلخص القيم الجديدة لشركة النبالي والفارس في أربع هي: الشغف والتواصل والالتزام والثقة، وهدفها "مساعدة الشركة على إعادة ترسيخ علاقتها مع العملاء وفهم احتياجاتهم وتلبيتها بشكل أفضل"

وأضاف: لقد بدأنا هذه الرحلة منذ أكثر من 21 عاما. ونواصل اليوم استكشافنا لآفاق جديدة وما زلنا نواصل السعي لتحسين أداءنا وإيجاد الأفضل، والبحث عن فرص جديدة لزيادة أنشطتنا داخل فلسطين وخارجها.

إن تاريخنا الغني بالإنجازات كان نتيجة للعمل الدؤوب والإصرار والالتزام، وقد لعب كل فرد فى مجموعة النبالي والفارس القابضة دورا حيويا فى هذا التطوير بالالتزام دوما بقيمنا ومعتقداتنا الأساسية، واثقين من أننا سنكون الرواد.

ونؤكد مع ذكرى انطلاقتنا أننا سنقوم خلال العام الحالي بطرح العديد من المشاريع التي تليق بمستوى التطلعات التي ترتقي إليها مجموعة النبالي والفارس وفريق عملها. ومن خلال العقارات المميزة التي نسعى إلى تقديمها، فإننا نهدف إلى تقديم رمز متأصّل للرقي والفخامة يضفي جمالية على المعالم الهندسية المحلية الجذابة

وأهم أولوياتنا هو توحيد سلوكيات وأهداف موظفينا لتتلاءم واحتياجات عملائنا وأهداف أعمالنا. سنقوم بتقييم ومكافأة موظفينا ليس فقط على نتائجهم العملية بل على كيفية تجسيدهم لقيم وروح الشركة.

يذكر أن شركة النبالي والفارس للعقارات هي امتداد لمجموعة النبالي والفارس القابضة والتي تم تأسيسها منذ العام 1999 وتعتبر الشركة من أهم الشركات العقارية الرائدة والمتميزة في مجال الإعمار والتطوير العقاري في فلسطين، حيث تم تأسيسها على يد مجموعة من المستثمرين والمهندسين الفلسطينيين، وقد أنجزت الشركة مجموعة كبيرة من المشاريع العقارية في فلسطين..