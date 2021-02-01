بعد تثبيت محكمة الاحتلال الاعتقال الإداري للطفل امل نخلة عرابي.. الحراك الشعبي والدبلوماسي والقانوني للإفراج عنه يتسع محليا ودوليا

رام الله - وطن: ثبّتت محكمة عوفر العسكريّة، يوم أمس الاحد، أمر الاعتقال الإداريّ بحّق الطفل المعتقل أمل نخلة عرابي 16 عاماً، الذي يقبع في سجن مجدّو منذ اعتقاله من منزله الكائن في مخيم الجلزون في تاريخ 21/ 1 / 2021 .

ويعاني الطفل نخلة من مرضٍ نادر يدعى الوهن العضليّ الشديد، إضافةً الى ضيقٍ في التنفس.وكانت محكمة عوفر العسكريّة فقد مددت توقيف نخلة -دون التحقيق معه- حتى تاريخ 27/ 2/ 2021، حيث أصدر القاضيّ العسكريّ أمراً بالاعتقال الإداريّ بحقّ نخلة، وقامت محكمة عوفر أمس الأحد بتثبيت الأمر بحقّه لمّدة ٦ أشهر قابلة للتمديد.

وقالت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في فلسطين ان المؤسسة وعقب تثبيت محكمة الاحتلال أمر الاعتقال الإداري ستتوجه بتقديم استئناف الى محكمة الاستئناف ضد قرار التثبيت في اي وقت، لافتة الى انه في حال رفضت المحكمة الاستئناف فإنه سيتم التوجه الى محكمة الاحتلال العليا.

ولفتت فرنسيس خلال حديثها لـ وطن ان الضمير ستقوم بإبلاغ المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان بتطورات الحالة الصحية لامل، وتثبيت اعتقاله الإداري كما سيتم مخاطبة سفراء دول العالم من أجل خلق ضغط في إطار حملة دولية ضد الاحتلال.ولفتت فرنسيس الى اهمية الحملات الدولية في فضح الاحتلال، مشيرة ان قوات الاحتلال تزعم وجود مادة سرية جديدة ضد الطفل امل بعد إطلاق سراحه.

وأعيد اعتقال نخلة بعد 40 يوماً من الإفراج عنه، حيث قضت محكمة الاستئناف في محكمة عوفر بالإفراج عن نخلة، في تاريخ 10 كانون الأول 2020 نظراً لوضعه الصحيّ وصغر سنّه، بعد ان أمضى في الاعتقال والتوقيف ما يقارب الـ 40 يوماً، حيث اعتُقل في تاريخ 2 تشرين الثاني 2020 عن حاجزٍ طيّار -مفاجئ- أقُيم على الطريق الواصل بين بلدتيّ عطارة بيرزيت شمال مدينة رام الله.

وأوضحت فرنسيس ان هناك استهداف دائم للأطفال من قبل قوات الاحتلال سواء بإصدار أوامر بالاعتقال الإداري ضدهم وعرضهم على محاكم عسكرية، لافتة الى اهمية الحملة الشعبية في التركيز على منع محاكمة الأطفال وعرضهم أمام محاكم عسكرية.

وعن وضع امل الصحي قالت فرنسيس ان محامي الضمير التقى به يوم امس في المحكمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وابلغه انه يتناول الدواء الخاص به، مشيرة ان ذلك لا يبدد الخوف الحقيقي على وضعه الصحي نظرا للظروف الصعبة داخل السجون.

وأكدت فرنسيس ان خطورة حقيقية لا تزال موجودة على حياة امل .

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من جانبه اعتبر نادي الأسير إن قرار محكمة الاحتلال تثبيت أمر الاعتقال الإداري بحقّ الطفل أمل نخلة (16 عامًا) من رام الله ولمدة ستة شهور، جريمة تُثبت مجددًا تواطؤ محاكم الاحتلال في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، التي تُشكل ذراعًا أساسيًا في تنفيذ قرارات جهاز مخابرات الاحتلال .

وأكد نادي الأسير أن سلطات الاحتلال صعّدت من سياسة الاعتقال الإداري مؤخرًا، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال خلال شهري كانون الأول من العام الماضي حتى كانون الثاني المنصرم (236) أمر اعتقال إداري، ولم تستثن الأطفال وكبار السّن على وجه الخصوص.

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واتسعت الحملة الدولية الداعمة والمساندة للطفل أمل نخلة عرابي وكذلك الفعاليات الشعبية والتي كان آخرها تنظيم تظاهرة أمام سجن مجدو في الداخل المحتل يوم السبت الماضي.

ونظّم قياديون من الداخل الفلسطيني المحتل وأعضاء كنيست عن القائمة المشتركة، تظاهرة أمام عوفر مطالبين بالإفراج الفوري عن الطفل أمل بمشاركة نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني ونشطاء ضد الاعتقال الإداري.

وتأتي هذه التظاهرة استكمالا لتظاهرات وفعاليات تضامنية مع نخلة شهدها الداخل المحتل .

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وعلى المستوى الدولي انتقدت جهات دولية قيام الاحتلال باعتقال الطفل نخلة وطالبت بالافراج عنه، حيث أكد الاتحاد الأوروبي على دعوة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بالإفراج الفوري عن الطفل المعتقل الإداري أمل نخلة البالغ من العمر 17 عامًا.

واعرب الاتحاد الاوروبي في بيان وصل وطن، عن قلقه من استخدام حكومة الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع دون توجيه تهمة.

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كما حذرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، من خطورة الوضع الصحي للمعتقل الإداري الطفل أمل معمر نخلة عرابي (17 عاما) من رام الله، الذي يقبع حاليا في سجن "مجدو".

وبينت "الحركة العالمية"، أن الطفل نخلة بدأ يعاني من ضيق في التنفس في شهر حزيران 2020، وقد تبين بعد الفحص أنه يعاني من مشاكل صحية في الصدر والجهاز التنفسي، وقد بدأ منذ ذلك الحين العلاج من هذا المرض، إضافة لمعاناته من "Myasthenia Gravis/ الوهن العضلي الوبيل" وهو اضطراب في المناعة الذاتية، يُضعِف التواصل بين الأعصاب والعضلات، ما يؤدي لحدُوث نوبات من ضُعف العضلات.

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من جانبها قالت العضو العربي في الكنيست عايدة توما ان هناك مسارين يجب التحرك من خلالهما، المسار الأول يتعلق يتعلق بالمسار القانوني وتقوم به مؤسسة الضمير وعائلة الطفل أمل، من خلال تكليف المحامين لاستكمال المسار القضائي، رغم عدم ثقتنا في محاكم الاحتلال العسكرية، ولكن مازال هناك إمكانية للاستئناف، والاستئناف أمام محكمة الاحتلال العليا.

أما المسار الثاني حسب توما، فهو على المستوى الشعبي ويكمن في ادارة الرأي العام الاسرائيلي وتشكيل حالة ضغط على الرأي العام ومؤسسة الاحتلال العسكرية في اختراقها للقانون الدولي بإلقاء القبض على طفل مريض.وتابعت توما "انا شخصيا سأتوجه لبعض اعضاء الكونغرس الامريكي الذين اعرف موقفهم الثابت من القضية الفلسطينية ليشكلوا ضغط ويسائلوا حكومة الاحتلال، الى جانب التوجه الى الفراء الأجانب في اسرائيل واطلاعهم على كافة تفاصيل اعتقال الطفل نخلة، لخلق مساءلة وضغط على حكومة الاحتلال".

ولفتت توما ان التحرك على المستوى الشعبي للتضامن وإسناد الطفل امل متواصل، وكان اخره تنظيم تظاهرة أمام سجن مجدو قبل يومين، وهناك بحث وتفكير بتنظيم فعاليات أخرى على المستوى لتشكيل حالة من الضغط على الاحتلال، الى جانب تجنيد مؤسسات إسرائيلية ضد اعتقال الأطفال.