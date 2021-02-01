نقابة الصحفيين لـوطن: قناة "الغد" ملزمة بالاعتذار عن استضافة غانتس وإلّا سيتم اتخاذ خطوات ضدها

وطن: أدانت نقابة الصحفيين، استضافة قناة "الغد"، وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، مطالبةً القناة بتقديم اعتذار، وإلّا سيتم اتخاذ خطوات ضدها.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال، لـوطن، إن مواقف النقابة واضحة فيما يخص التطبيع الإعلامي، واستضافة قادة الكيان.

وأضاف نزال، إنه بغض النظر حول الاعتبارات التي قد تسوقها القناة حول استضافة غانتس، فكل ظهور يصب في مصلحة الرواية الصهيونية.

موضحاً أن ما فعلته قناة الغد، يعتبر خروجاً عن موقف النقابة، وموقف الاتحاد العام للصحفيين العرب، الرافض للتطبيع.

وطالب نزال، إدارة قناة الغد، بتقديم توضيح واعتذار رسمي، لكل أبناء الفلسطيني وصحفييه ومؤسساته الإعلامية.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين: نمنح القناة فرصة للتراجع والاعتذار، وفي حال لم يتم ذلك، سندرس إمكانية اتخاذ خطوات ضد القناة تحديداً، باعتبارها قناة فلسطينية.

وأكد نزال، إمكانية اتخاذ خطوات نقابية ضد القناة، باعتبار أن لها مكاتب وموظفين في الضفة وغزة.

وكانت قناة الغد، التي تبث من القاهرة، قد استضافت وزير جيش الاحتلال بيني غانتس على شاشتها، ليلة أمس الأحد، الأمر الذي حملة استنكار شعبية وإدانات من أطر صحفية.