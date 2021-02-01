التحقيق بظروف وفاة مواطن في نابلس

وطن: باشرت النيابة العامة والشرطة، ظهر اليوم الاثنين، التحقيق وإجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة مواطن من مدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن بلاغا وصل للشرطة حول وصول مواطن (51 عاماً) متوفياً لمستشفى رفيديا، وإثر ذلك باشر فريق الأدلة الجنائية والنيابة العامة إجراءات الكشف والمعاينة على مكان الوفاة، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية لإجراء الصفة التشريحية عليها وفقا للأصول.