الاحتلال يهدم سورا لأرض زراعية في خربة جبارة جنوب طولكرم

وطن: هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سوراً لأرض زراعية على مدخل قرية "خربة جبارة" جنوب محافظة طولكرم.

وقال رئيس المجلس القروي رائد محمود، إن قوات الاحتلال هدمت السور الذي يحيط أرضاً زراعية بمساحة دونم ونصف، مزروعة بأشجار الافوكادو تعود ملكيتها لعائلة دسوقي من داخل أراضي العام 1948.

‫وأضاف أن اعتداء الاحتلال على هذه الأراضي، خاصة في هذه المنطقة، سبقه الاستيلاء على "كرافانات" زراعية لنفس العائلة وهدم "بركس" زراعي في الأرض ذاتها، حيث تقع ضمن المناطق المستهدفة والتي تعرضت لسلسلة من الاعتداءات ومصادرة مئات الدونمات من أراضيها الزراعية لإقامة منطقة صناعية استيطانية جديدة.