الاحتلال ينقل 28 أسيراً من "قسم الحجر الصحي" إلى الأقسام العامة في "ريمون"

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستنقل 28 أسيراً من قسم (8)، وهو القسم الذي تم تخصيصه للحجر الصحي الاحترازي داخل معتقل "ريمون"، إلى الأقسام والغرف العامة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الأسرى الـ28 بصحة جيدة، وتم أخذ عينات منهم وإجراء فحص كورونا للتأكد من سلامتهم، حيث ظهرت نتائجهم سلبية.

وهؤلاء الأسرى هم بهيج بدر، هاشم صوص، باهر بدر، محمد حروب، نايف رضوان، غالب البرغوثي، أكرم القواسمي، نصري عاصي، محمد مفارجة، أمجد حامد، جابر محمد حروب، ثائر خلف، محمود بشارات، عبد المعز جعبة، قاسم العصافرة، إياد أبو الرب، أمين شقيرات، ابراهيم حلبية، عمر بسيس، رائد أبو حمدية، أسعد زُعرب، علاء الدين عباسي، عودة حروب، عمر أبو فول، رائد الحروب، محمود جاموس، موسى اخليل، أحمد حمد.

ولفتت الهيئة إلى أن القلق على مصير وحياة الأسرى خاصة المرضى وكبار السن لا يزال قائما في ظل تصاعد انتشار الفيروس، وأن إدارة معتقلات الاحتلال تتعمد تحويل هذا الوباء لأداة قمع وتنكيل بحقهم، حيث تواصل إهمال أوضاعهم بشكل مقصود بحرمانهم من وسائل الوقاية والسلامة العامة، كالمطهرات ومواد التنظيف والتعقيم، كما تماطل بأخذ العينات إضافة لزجهم بظروف اعتقالية قاسية تجعل من السجون بيئة خصبة لانتشار المرض.