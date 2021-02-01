وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 وفاة و586 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية " بيت لحم 1، طولكرم 1، ضواحي القدس 1، نابلس 1، رام الله والبيرة 2، جنين 1"، مدينة القدس 4.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت (24)، بيت لحم (40)، طولكرم (18)، طوباس (12)، أريحا والأغوار (6)، ضواحي القدس (14)، نابلس (44)، الخليل (34)، رام الله والبيرة (55)، جنين (16)، قلقيلية (3)"، قطاع غزة (215)، مدينة القدس (105).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت (13)، بيت لحم (33)، طولكرم (31)، طوباس (30)، أريحا والأغوار (3)، ضواحي القدس (28)، نابلس (67)، الخليل (19)، رام الله والبيرة (63)، جنين (11)، قلقيلية (16)"، قطاع غزة (314)، مدينة القدس (140).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.