الانتخابات ..... تجديد للشرعية ام تجديد للقيادة

وطن: لعل هناك اتفاقا واسعا على ان الانتخابات المقررةخلال العام الحالي ٢٠٢١ جاءت جراء ضغط خارجي ، وبشكل خاص أوروبي واميركي لغايات تتعلق بالعودة للمفاوضات للبحث في " حلول وسط " بين اوسلو وصفقة القرن ، ومن أجل تحقيق هذه لا بد من توحيد الحالة الفلسطينية وإنهاء الانقسام على قاعدة استمرار مسار التسوية الاوسلوي ، وإعادة انتاج النظام القائم بممثليه وشخوصه للوصول الى هكذا حلول ، ذلك ان شرعية النظام السياسي الفلسطيني تآكلت ان لم تكن قد تلاشت حتى لو لم تتغير ، فالتفويض الشعبي الذي منح لسنوات خمس لا يصلح لثلاثة أضعاف الفترة ، ففي أوروبا تبدلت كل زعاماتها باستثناء ميركيل التي تمضي قريبا منهية بارادتها فترة حكمها ، وكلها عاصرها الرئيس محمود عباس ، وكذلك الامر في الولايات المتحدة من بوش الابن الى اوباما فترمب وصولا لبايدن ، والأمر لا يختلف من حيث السن فقط فقد بلغ الرئيس عباس - كما يقال - من الكبر عتيا ( ٨٦ عاما) ولعله الأكبر سنا بين قادة قادة العالم كله ، وما زال متمسكا بالسلطة حتى لو تجاوز في ذلك حقوق الشعب بممارسة حقه الانتخابي اَي ان الرئيس ابو مازن يريد تنظيم انتخابات تنتج نفس النظام وإلا فلا ضرورة لها .

في ضو كل ذلك ومن اجل هذا الهدف تسعى قيادة السلطة وعلى راسها الرئيس عباس لتجديد شرعيتها عبر صناديق الاقتراع ، من خلال اجراء انتخابات مضمونة النتائج ، ومحددة الأهداف بتجديد شرعية الرئيس وفريقه للمضي قدما في ذات المشروع السياسي الذي يقترب من اتمام عقده الثالث ، وفي هذا السياق تجيء محاولات تشكيل القائمة المشتركة مع حماس رغم اعتراض أوساط واسعة من حركة فتح على هذه الفكرة باعتبارها انتقالا من الانقسام الى الاقتسام ، والأمر ذاته بشان محاولات استيعاب ما يعرف بالتيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان الذي تتسع الأوساط الملتفة حوله من جمهور حركة فتح لعل هذا يشكل خطوة تقطع الطريق على قوائم فتحاوية اخر ى تتحدث بعض الأوساط عن تهديدها( خلال اجتماع المجلس الثوري الأخير ) ان هي تجرأت على تحدي إرادة القيادة الرسمية للحركة ، وكذلك الحديث عن إمكانية تشكيل قائمة فصائل م ت ف وفق نظام الكوتا والمحاصصةالمعمول بها في المنظمة منذ تأسيسها حتى يومنا هذا .

ويرى بعض المحللين ايضا انه في هذا السياق كان الإصرار على عدم التزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ، لابقاء الفرصة قائمة للنكوص عن الانتخابات وعدم استكمالها كرئاسية ومجلس وطني اذا كانت مرحلتها الاولى ( التشريعية ) بعكس ما تريد القيادة ، وبالتالي التنصل من الالتزام بنتائجها واللجوء ثانية الى حل المجلس التشريعي من قبل الرئيس او المحكمة الدستورية المفصلة وفق مقاس محدد يمكن السلطة التنفيذية من الهيمنة عليها بما في ذلك حل المجلس التشريعي ولن تكون المرة الاولى التي يجري فيها ذلك ففي تجربة المجلس التشريعي الثاني سابقة لذلك .

هذا السيناريو ليس قدرا وليس سببا للنكوص عن فكرة الانتخابات فالواقع الفلسطيني يتطلب التغيير والتغيير المتوخى وسيلته هي الانتخابات ، وضمان نزاهتها واحترام نتائجها ودوريتها ، ومن هنا ينبغي ان تكون وظيفة الانتخابات ليس تجديد الشرعية بل تجديد القيادة الحالية خصوصا وان هذه القيادة لم تكتف بدورها في قيادة مسيرة العمل الفلسطيني المعاصر ، بل صادرت ادوار اجيال كان ينبغي ان تخلفها في القيادة ، فليس معقولا ان تستمر القيادة بقضها وقضيضها اجيالا متوالية ويكون الحل الرباني وحده الكفيل بالتغيير ، الانتخابات تقدم فرصة جدية ليس لتجديد الشرعية كما يريد فريق اوسلو المتمسك بالسلطة وعلى رأسه الرئيس محمود عباس ، بل هي توفر فرصة لمواجهة وتحدي نهج هذه القيادة وسياساتها التي أوصلت الوضع الفلسطيني الى ما هو عليه ، او لنقل بوضوح لتغيير هذه القيادة التي قدمت نموذجا بائسا للفشل بكل اشكاله ؛ فقد فشلت في إنجاز مشروع التحرر الوطني وأوصلت القضية الفلسطينية الى أسوأ حالة ، وأعمق مأزق تواجهه منذ اندلاع الصراع مع المشروع الصهيوني ، وهي من جهة اخرى قدمت نموذجا سيئا للغاية على الصعيد المجتمعي والمعيشي الداخلي فلا نجحت على صعيد الحريات ولا على صعيد البناء الاقتصادي الذي يعزز الصمود ، بل شهدت البلاد تناميا للفساد حتى غدا منظومة تمسك بكل مفاصل المجتمع ، ومن جهة اخرى عمقت دكتاتورية الفرد الذي يصادر دور الهيئات سواء اكانت وطنية او حركية ويطلق العنان لتغول الأجهزة الامنية والتعدي على الحريات العامة ، بعيدا عن اية شراكة وطنية في صنع القرار السياسي والوطني ، هذا النموذج مطلوب التصدي لتغييره وهنا تتحمل الأجيال الشابة والفئات والطبقات المهمشة وصاحبة المصلحة في التغيير المسؤولية الاولى لإنجاز هذه المهمة الكبيرة ، ومن خلال الانخراط في الانتخابات وحشد الطاقات وتوحيدها وبالطبع لن يكون ذلك بإدارة الظهر للعملية الديمقراطية والترفع عن خوضها فهذه خير خدمة يمكن تقديمها لقيادة السلطة ولنهجها السياسي .

هكذا يمكن ان تكون الانتخابات اداة للتغيير وهكذا تكون الانتخابات أداة للتجديد المنشود ؛ تجديد القيادة لا تجديد الشرعية ، وهكذا يمكن ان ينتقل شعبنا عبر ممارسته لحقه ومواجهة اية محاولة لمصادرة هذا الحق ، ينتقل من مرحلة لأخرى ومن واقع بائس الى آخر يفتح الطريق امام تعزيز الصمود وانجاز حقوق شعبنا على الصعيدين الوطني والاجتماعي .