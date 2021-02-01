اجتماع الفصائل في القاهرة .. تأكيد بعد تضارب في المواعيد

رام الله - وطن: أكدت حركة حماس ظهر اليوم تلقي رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية دعودة رسمية من مصر للمشاركة في حوار الفصائل بالقاهرة حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس:"تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صباح اليوم الإثنين دعوة رسمية من الأشقاء في جمهورية مصر العربية لحضور وفد من قيادة الحركة إلى القاهرة في السابع من شهر شباط/فبراير الجاري للمشاركة في جلسات الحوار الوطني بشأن مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة."

وتضاربت صباح اليوم الأنباء حول موعد انعقاد اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي من المقرر ان تحتضنه القاهرة من أجل بحث الملفات المتعلقة بالانتخابات العامة.

ويحمل هذا التضارب تساؤلات حول من يملك صلاحية تحديد موعد الاجتماع، وتداعيات ذلك على محاولات كسب ثقة الشارع الفلسطيني بجدية إجراء الانتخابات.

وجاء التضارب على لسان القيادي في حماس موسى أبو مرزوق الذي قال في تصريحات صحفية إنه تقرر تأجيل اجتماع الفصائل في القاهرة إلى ما بعد 15 شباط/ فبراير، دون الكشف عن أسباب التأجيل.

ولفت إلى أن جدول لقاء القاهرة مليء بالقضايا القانونية والاجرائية والسياسية، ولا يخلو الأمر من دراسة ما بعد الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ترتيبات المجلس الوطني الفلسطيني.

من جانبه قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب في تصريحات للوكالة الرسمية، ان الحوار الوطني الشامل سيبدأ في العاصمة المصرية القاهرة، في الثامن من شباط/ فبراير الجاري.

وأضاف الرجوب أن الوفود المشاركة في الحوار ستصل إلى القاهرة في السابع من الشهر الجاري، مضيفا "ذاهبون إلى حوار القاهرة، كما قال الرئيس محمود عباس، بعقول مفتوحة، من أجل التوصل إلى النتائج التي يتمناها شعبنا الفلسطيني وتخدم قضيتنا العادلة".

هذا التضارب في تصريحات الفصيلين حول اجتماع القاهرة المرتقب والذي سيتحدد بناء على مخرجاته الكثير من الملفات العالقة بشأن الانتخابات، كما سيكشف الغطاء عن شكل المرشحين والتحالفات التي قد تتبلور بين الفصائل والقوائم الراغبة في خوض الانتخابات.

من جانبه قال الامين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي لـ وطن انه لا يوجد معلومات حول تأجيل اجتماع القاهرة، حيث كان من المقرر ان يكون الاجتماع في الاسبوع الثاني من شهر شباط، ولم نُبلغ باي قرار حول الغاء الاجتماع.

وقال البرغوثي "لطالما عبرنا عن موقفنا بضرورة الإسراع في عقد الاجتماع بسبب وجود كثيرة تحتاج للمعالجة كي لا تكون عقبة في طريق الانتخابات وضمان انتخابات حرة ونزيهة بالكامل، حيث هناك قضايا كثيرة يجب ان تعالج مثل حرية الرأي والتعبير ومنع اي شكل من أشكال الاعتقال السياسي في غزة والضفة وتشكيل محكمة الانتخابات حيث يجب ان تعالج ولذلك يفضل ان يتم الاسراع في عقد الاجتماع حتى لا تنشأ اي عقبات في طريق اجراء الانتخابات".

