4 وفيات و 105 إصابات بكورونا في القدس خلال يومين

وطن: أعلن عضو "وحدة مكافحة كورونا" في القدس المحتلة علي الجبريني، تسجيل 4 حالات وفاة و105 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في المدينة خلال اليومين الأخيرين.

وأوضح الجبريني في بيان له، أن مدينة القدس شهدت خلال يومين تسجيل (4) حالات وفاة، اثنتان منها في جبل المكبر، واثنتان في حي كفر عقب، ليرتفع عدد الوفيات إلى (197) حالة منذ بداية الجائحة.

وذكر أن الإصابات بلغت (105) إصابات بواقع (50) إصابة السبت، و(55) أمس الأحد، ليصبح عدد الحالات النشطة في المدينة (811)، بعد تسجيل (144) حالة شفاء خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى تسجيل 68 حالة تتلقى العلاج في المستشفيات.

وناشد الجبريني المواطنين بضرورة الالتزام دوما بالتعليمات الصحية، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات حتى أولئك الدين تلقوا اللقاحات، والحرص على التباعد الاجتماعي، ومواصلة التعقيم والنظافة.