ابن بطوطة آخر الزمان والانتخابات الفلسطينية ؟!

كتب وليد الهودلي: وبعد فترة طال عليها الامد على شعب فلسطين الرازخ تحت الاحتلال، وبعد أن وصلت طريق الخلاص الى مرحلة عقد عليها الشيطان كلّ العقد، واجتمعت عليه كلّ الامم الشريرة والصديقة حتى بعض العرب، صاروا أقرب الى الاحتلال من قربهم من قضية اخوانهم التي كانت قضية لكلّ العرب. وكان لهم فرقة وخلاف واختلاف وانقسام . فلم يكفهم الوضع الدولي والاقليمي الذي لم يكن معهم بل ايضا الوضع المحلي والداخلي، فلم يكونوا هم أيضا مع أنفسهم .

وفي ظلّ هذه الظروف البائسة القاسية قرروا فيها اجراء انتخابات وأن يلعبوا لعبة الديمقراطية، وعلى الرغم أنهم لم يكونوا فيها في وسط ديمقراطي ذو خبرة واسعة وعراقة تجري في عروق الحكومة والناس كما تجري دماؤهم في عروقهم، فلم يكونوا مثل النرويج ولا الدنمارك ولا السويد، ولا حتى مثل دول تتنازعها قيم الديمقراطية من جهة والنزعات المضادة للديمقراطية من جهة أخرى، بشكل موضوعي كانوا أصحاب باع طويل وأصحاب تجربة عريقة استمرت فيها آخر دورة انتخابية برلمانية بدل اربع سنوات أربع عشر سنة، يعني أربعة اضعاف الا قليلا، فقد كان الفلسطينيون متأملين، يحسنون التأمل على راحتهم وراحة كراسيهم التي تأبى أن تملّ منهم قبل أن تملّ منها مرجعياتهم الحزبية ومقاعدهم الملازمية لثوابتهم العشائرية والفصائلية.

وقد كانوا يدركون حجم العوائق والتحديات التي تعرقل حكاية الديمقراطية في بلاد العرب، ويدركون أيضا وضعهم بالغ التعقيد ومع هذا قرّروا خوض هذه الانتخابات ومواجهة كلّ التحديات والتي منها:

• كثرة الانقسامات الداخلية والتنازعات الشخصية فهناك انتخابات رئاسية وعندهم عدة رؤوس ترجو الفوز بالرئاسة وعظم المسئولية.

• كثرة التدخلات الخارجية وتدافع الاجندات العربية والدولية، كلّ يريد رسم السياسة الفلسطينية على مقاساتهم الابجدية.

• ضياع الثقافة الشعبية وتآكل رصيد الامل في مستقبل تزهر فيه الديمقراطية لكثرة ما حمّلوها من مهام وأعباء حيث أنها في ماضيها القريب راوحت مكانها وأفرزت انقساما بينما يريدون لها في مستقبلها القريب، النزاهة وحكم القانون ووقف الفساد والمحسوبية ومواجهة الاحتلال ووقف توغلّ الاستيطان وتهويد القدس وتحرير الاسرى ووقف كلّ أشكال العدوان ومحاربة فيروس الكورونا والوباء ورفع مستوى الجاهزية لقيام الدولة ذات المسئولية والرقي العلمي والصحي والمدني وتحسين الاوضاع المعيشية والاثبات للعالم اننا نستحق الدولة والعيش بسلام وأمان وحرية واستقلال.

ويكتب ابن بطوطة قادم الايام:

ولكن الشعب الفلسطيني كما فاجأ العالم بانتفاضتين وحجر هزم فيها مقولة الاحتلال، أثبت أيضا أنه قادر على أن يمضي قدما فوق جراحه الكثيرة وأن ينتزع النجاح من عمق الماساة وأن ينتج ديمقراطية قوية جميلة تأخذ بيده الى الامام، وقد أثبت مقولة أن النجاح الذي ياتي سهلا رخاء في واقع تتوفر فيه كل مقومات النجاح هو ليس نجاحا، لقد أثبت أن النجاح والتميّز عندما تثبت قدميك وتنجح تجربتك في واقع تكثر فيها الزلازل والبراكين وأعاصير الزمان.

لقد نجح الفلسطينيون بتجربة ديمقراطية فريدة وكانت لهم خطوة هامة على طريق الحرية والاستقلال.

لم يكن ابن بطوطة قادم الايام يحلم أو قد أصابته سنة من النوم وإنما كان من الذين يؤمنون بأن النجاح يبدأ بالاحلام الجميلة والامال التفاؤلية العظيمة. ثم يكون الفعل المخلص المثابر القوي الحكيم. فقط الحكمة التي تنظر في عواقب الامور وهل تسير بنا حركة التاريخ التي نصنعها بأيدينا إلى الامام أم الى الخلف، وماذا سيكتب عنا التاريخ.

نامل أن يكتب ابن بطوطة قادم الايام ما يبيض به صفحات تاريخية مشرقة لهذا الشعب الذي ظلم طويلا وكثيرا وقد حقّ له أن يصنع اشراقة تاريخه بيده صناعة مخلصة ومتقنة ومجيدة .

التفكير بان الانتخابات الفلسطينية اولوية أم لا وهل توقيتها صحيحا ام غير صحيح؟ أصبح الان من الماضي.

أما وقد قضي الامر وصناع القرار قد أخذوا القرار بالانتخابات فاتصوّر موضوعيا أن ينصبّ التفكير على: كيف ننجح في هذا الخيار وكيف نضرب مثلا جيدا اسمه الانتخابات الفلسطينية؟

هذا هو تحدّي هذه اللحظة التاريخية في صياغة المستقبل الفلسطيني المشرق بعون الله.