ارتفاع "كبير" على أسعار المحروقات

وطن: أعلنت الإدارة العامة للبترول في وزارة المالية، عن أسعار المحروقات لشهر شباط/ فبراير.

وحسب الأسعار الجديدة، فقد ارتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 5.63 شيكلا، صعوداً من 5.42 شيكلا، كما ارتفع سعر لتر البنزين 98 من 6.24 شيكلا إلى 6.45 شيكلا.

وارتفع سعر لتر السولار إلى 4.99 شيكلا بدلا من 4.97شيكلاً.

أما أسعار أسطوانة الغاز فقط جاءت على النحو التالي:

سعر أسطوانة الغاز 5 كغم للمستهلك 26 شيكل

أسطوانة الغاز 12 كغم للمستهلك بقيمة 62شيكل

وتباع أسطوانة الغاز 48 كغم، للمستهلك 248 شيكل.